Il Mattino - ADL ha deciso di riconfermare Gattuso anche per l'anno prossimo. Telefonata tra i due nel post-Cagliari: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive del rapporto stretto di collaborazione tra De Laurentiis e Gattuso: "C'è un filo diretto tra il presidente De Laurentiis e Gattuso: tanti messaggi e qualche telefonata. Domenica, dopo il blitz a Cagliari, i complimenti per la riscossa anche in campionato (la sconfitta con il Lecce aveva lasciato stupito anche il numero uno del club azzurro). Così come era già accaduto mercoledì sera, dopo l'1-0 in Coppa Italia. Il patron è assai turbato dall'andamento di questa stagione: ha scelto Gattuso anche per guidare il Napoli il prossimo anno ed è normale, visto sotto il punto di vista presidenziale, provare a far sentire la sua vicinanza con quotidiane telefonate"