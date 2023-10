Il gesto di De Laurentiis con tutti i leader del Napoli: il retroscena

Notizie Calcio Napoli - Ottimismo: come riporta La Repubblica oggi in edicola, è questa la parola d’ordine data da Aurelio De Laurentiis a tutto il Napoli. Il presidente, dopo aver sondato Antonio Conte, ora sembrerebbe convinto che il dialogo costruttivo delle ultime 48 ore potrebbe portare a una svolta definitiva a partire già dal Bengodi per Verona-Napoli. Il presidente ha sentito anche in videochiamata con tutti i leader della squadra, i quali hanno dato piena disponibilità nel sostenere il tecnico. Perché sarà fondamentale ritrovare l'intesa squadra-allenatore per ribaltare gli scenari.