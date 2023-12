Gazzetta su Kvara: c'è un gesto in Juve-Napoli che spiega la sua involuzione rispetto lo scorso anno

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perché, a suo dire, Khvicha Kvaratskhelia non sta avendo lo stesso rendimento dello scorso anno. Per il quotidiano, il georgiano ha sentito parecchio la sfida contro la Juve. C'è un gesto che spiega la netta differenza rispetto alla scorsa stagione:

"Un modo per cercare anche di tutelare il proprio gioiello in una fase di involuzione e anche di un certo nervosismo. La gara con la Juve l’ha sentita parecchio ed è caduto anche nelle trappole delle provocazioni, facendosi ammonire da Orsato.

Un paragone calzante con la scorsa stagione? In aprile, da Gatti, Kvara prese pure un pugno ma non perse lucidità e quel Napoli vinse la battaglia all’Allianz Stadium con un gol nel finale di Raspadori. Perché quando sei convinto della tua forza non ti fai condizionare dagli avvenimenti esterni".