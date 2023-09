Gazzetta su Garcia: il Maradona lo ha accolto con fischi, con la vittoria taglia un traguardo prestigioso

Ultime notizie Napoli - Ora Rudi Garcia può scrutare altri orizzonti. Con un gran sospiro di sollievo. Il Napoli è tornato a vincere in campionato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ora il tragitto verso le le sfide contro Lecce, Real Madrid e Fiorentina viene inquadrato da Garcia con uno spirito di maggiore fiducia:

"Una partita cominciata in salita per il tecnico. Almeno sul piano personale. Perché il Maradona lo ha accolto con fischi mentre a Osimhen ha riservato applausi e cori in un’atmosfera da coccole, mostrando subito dalla parte di chi si è schierato nei veleni di questi giorni. È teso Garcia al via della gara. Con questa vittoria taglia il traguardo dei 200 punti conquistati da allenatore in Serie A"