Gasperini al Napoli? Contromossa dell'Atalanta sul tecnico: la situazione

Gian Piero Gasperini è un altro nome accostato alla panchina del Napoli. Il tecnico di Grugliasco sta facendo bene, ancora una volta, all'Atalanta dove sta screivendo una nuova pagina di storia con la storica qualificazione alle semifinali di Europa League dopo aver superato il Liverpool. Il profilo di Gasperini piace da diverso tempo a De Laurentiis che proprio molti anni fa stava per metterlo sotto contratto prima della riconferma in extremis di Walter Mazzarri.

Gasperini nuovo allenatore del Napoli?

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcuni importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Gian Piero Gasperini sull'Atalanta. Innanzitutto il contratto che lega il tecnico ai bergamaschi scade tra un anno, ma non sembrerebbe in alcun modo in discussione. Tra la famiglia Percassi e Gasperini c'è un legamew forte così come tra il tecnico e Bergamo. L'intenzione della società orobica è quella di ripartire con lui. Ci saranno delle cewssioni importanti, ma si riprogrammerà con giovani di qualità e quantità come piacciono al Gasp. Inoltre l'Atalanta allungherà il contratto al tecnico.