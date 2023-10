Garcia ha preso una decisione importante in vista di Napoli-Milan

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Napoli-Milan di domani sera:

"È una vigilia particolare per i tifosi, consapevoli di trovarsi di fronte ad un bivio che poi è lo stesso di Rudi Garcia. Ha reagito alle difficoltà con risultati importanti, ma non si può prescindere dal Milan. La posta in palio è altissima e la scelta dell’allenatore francese è quella di confermare per la terza volta consecutiva la stessa formazione. Verona, Union Berlino e adesso Milan. Il turnover può aspettare".