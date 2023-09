Garcia ha deciso, tutto rinviato per Natan: ecco chi gioca in difesa, c'è una variabile

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle scelte in difesa di Rudi Garcia per la sfida contro il Genoa:

"Garcia ufficializzerà le sue scelte soltanto oggi. Ha le idee più chiare, invece, in difesa: il debutto di Natan dovrebbe essere ancora rinviato. Spazio alla coppia Rrahmani-Juan Jesus con la variabile Ostigard (rigenerato dalla Norvegia) da tenere in considerazione, a sinistra — invece — toccherà a Mario Rui, tra i pochi ad aver sfruttato la sosta allenandosi a Castel Volturno".