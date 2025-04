Dazn, De Giuseppe: "Vi svelo la reazione di Conte all'infortunio di Buongiorno con il Torino"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista e bordocampista di Dazn Alessio De Giuseppe:

“Infortunio Buongiorno? Le imprecazioni sono state diverse. Senza voler colpevolizzare il ragazzo per quello scatto, va detto che la sfortuna ci vede bene. Uno dei problemi che ha raccontato Conte nel post Monza. La squadra non sta benissimo e le imprecazioni dell’allenatore sono comprensibili e ricorrenti. McTominay? È un bravissimo ragazzo, e mi prendo il piccolo merito di averlo spinto a rispondere alle domande in italiano senza traduzione. Ha voglia di impararlo e di parlarlo, ed è molto disponibile. Atmosfera da bordocampo? Vedo un “Maradona” più attivo e partecipe rispetto a quello di due anni fa. C’è grande rumore, musica e giochi di luce e a fine partita si vivono momenti emozionanti anche per chi non è tifoso del Napoli”.