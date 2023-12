De Sanctis: "L'incontro Sousa-ADL ha prodotto scompensi alla Salernitana: ecco cosa è realmente accaduto"

Morgan De Sanctis, Direttore Sportivo della salernitana, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

Il padre di tutti gli errori è stata la riconferma di Paulo Sousa, dopo il suo incontro con De Laurentiis?

«Era tutto lecito ma, come ha sostenuto il presidente Iervolino, in quel momento il rapporto con Sousa è diventato un amore viziato e ha prodotto scompensi. Pensai che si potesse ricostruire una storia, eravamo sempre quelli che con lui subivano solo 1,25 gol a partita, ne segnavamo 1,43, ottenevamo 21 punti in 16 gare. Ma quel meccanismo virtuoso era saltato: la conferma sta nei tre punti in otto gare tutto sommato agevoli, negli infortuni e nelle conferenze stampa avvelenate che hanno reso complicata anche la gestione ambientale».