"Che faccio sospendo?", l'arbitro La Penna aveva già espresso un primo giudizio, ha fermato tutto Juan Jesus

E' stato l'arbitro La Penna che in campo aveva già espresso un primo giudizio sul caso Acerbi-Juan Jesus. Perché il giudice di gara voleva sospendere l'incontro Inter-Napoli quando è arrivata la denuncia in campo del difensore del Napoli.

Alla fine, come analizza il Corriere dello Sport, nulla è accaduto e ci ritroviamo poveri di certezze come ci troviamo in questa fase storica del nostro calcio. La sentena ufficiale assolve l’accusato. Quella vera e popolare avverte che l’ipocrisia è stata svelata e prevede una dura condanna per gli idioti. Una volta si diceva «basta la mossa», ovvero la minaccia di un provvedimento, per dare valore all’intervento dell’autorità e esibire un pentimento immediato. Oggi bisogna solo ristabilire l’Autorità.

Francesco Acerbi è stato assolto per insufficienza di prove. Meglio, per assenza. Sul piano del diritto, la decisione del giudice Mastrandrea è inattaccabile. Su quello morale ci sarebbe, anzi c’è, molto da dire. Per la verità un primo giudizio era già stato emesso dal giudice di campo, l’arbitro La Penna, che alla domanda rivolta a Juan Jesus - «che faccio, sospendo?» - si era sentito rispondere «ma no, tutto a posto, lui si è scusato». Il casino è poi scoppiato successivamente quando Acerbi, all’uscita dalla stazione di Milano, aveva negato di aver offeso il difensore del Napoli. Che ha reagito con un post di sincera indignazione.