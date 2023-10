Cdm - Il Napoli torna grande: riecco la macchina da gol con solidità difensiva

Confermando in terra salentina lo score realizzativo evidenziato al Maradona contro l’Udinese. Otto reti in due partite, la squadra di Garcia è tornata a essere la macchina da gol della passata stagione, riprendendo la bella abitudine di ritrovare un Kvaratskelia ispirato nel confezionare assist perfetti, al bacio, per Osimhen.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Osimhen è rimasto per tutto il primo tempo a guardare la partita dalla panchina, sostituito da Simeone. Una mossa, quella di lasciare Osimhen in panchina, che aveva un po’ spiazzato tutti, riaprendo in qualche modo anche il gioco al massacro nei commenti sui social. La vittoria di Lecce ha evidenziato proprio una solidità difensiva, con il secondo clean sheet dopo quello di Bologna, che non era del tutto scontata contro la squadra di D’Aversa, che al Via del Mare aveva sempre fatto bene e segnato, battendo anche in rimonta la Lazio. Con una linea di difesa molto alta, e con un Lobotka sempre attento, il Napoli è riuscito a contenere bene il gioco sulle ali del Lecce, punto di forza finora del Lecce, rischiando in una sola occasione nel primo tempo".