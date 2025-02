Caso Osimhen, Il Mattino: potrebbero essere sentiti in aula Palmieri, Liguori, Manzi e Karnezis. L'ipotesi degli investigatori

Ultime notizie SSC Napoli - È di queste ore, scrive Il Mattino, la richiesta della Procura federale Figc di avere gli atti di indagine sui casi Osimhen e Manolas in casa Napoli. Cosa ha spinto gli inquirenti?

Si parte dal caso Osimhen: secondo le indagini, sulla gestione del cartellino dei quattro ex Napoli (Ciro Palmieri; Luigi Liguori; Claudio Manzi; Orestis Karnezis) è necessario fare delle verifiche.

"Potrebbero essere richieste in aula le testimonianze rese dai calciatori che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero stati venduti al Lille solo in modo virtuale. Bisognerà accertare se la cessione è stato un espediente per gonfiare il contratto dell'acquisto di Osimhen o se il costo della loro cessione rappresentava una normale valutazione di mercato"