Dalla Macedonia annunciano - Elmas-Inter: 2 opzioni per gennaio, spunta un maxi scambio

Ultime notizie di calciomercato che riguardano il possibile trasferimento di Elmas all'Inter a gennaio, spunta anche un maxi scambio che si potrebbe concludere con i nerazzurri per il Napoli.

Elmas Inter: le ultime sul calciomercato Napoli

Napoli - Annuncio che arriva dalla Macedonia dai colleghi di Sport1.mk, che parla di un possibile passaggio a gennaio di Elif Elmas all'Inter. Il giocatore avrebbe voglia di trovare maggiore spazio e potrebbe averlo proprio nel club milanese dalla sessione invernale di mercato prossima. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato la maxi cifra di 30 milioni di euro quest'estate dall'RB Lipsia e da un club della Premier League.

Ma a gennaio qualcosa potrebbe cambiare per Elmas all'Inter. Il club nerazzurro si prepara già per il mercato invernale. Il centrocampista macedone ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2025, e a gennaio entrerà negli ultimi 18 mesi del contratto, e i media italiani hanno già annunciato che non è il più interessato a prolungare il contratto, quindi l'Inter vuole sfruttare quest'occasione.

Calciomercato: Elmas Inter, scambio con Sensi al Napoli

Secondo i colleghi macedoni sarebbero due le opzioni di offerte che arriveranno da parte dell'Inter per Elmas con il Napoli pronto ad ascoltare. Serviranno 25 milioni di euro cash o uno scambio con Sensi al Napoli e ulteriori 15 milioni da pagare agli azzurri.