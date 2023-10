Blitz di ADL e dirigenza a Castel Volturno, Garcia resta a rischio esonero: le ultime

Notizie Calcio Napoli - Ancora Rudi Garcia in panchina per almeno tre partite, poi si vedrà: è quanto su legge su La Repubblica oggi in edicola, confermando quindi la fiducia non solo forzata per il tecnico - a causa del ‘no’ di Antonio Conte - ma comunque a tempo.

Esonero Garcia sempre possibile: le gare decisive

Verona-Napoli, Union Berlino-Napoli e Napoli-Milan: saranno queste le tappe cruciali per il destino del tecnico francese. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis si è immerso due giorni a Castel Volturno, con colloqui e incontri, per provare a risalire alle vere difficoltà interne e provare a spazzarle via. In campo, per lo stesso motivo, l’intera dirigenza: il capo scouting Maurizio Micheli, il direttore sportivo Mauro Meluso, e il club manager Antonio Sinicropi.