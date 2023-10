Bellingham-Kvaratskhelia, CorSport: Khvicha guadagna undici volte in meno dell'inglese

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il paragone tra Kvaratskhelia e Bellingham sottolineando la differenza abissale che c'è soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio annuale percepito:

"Non ci sono complessi di inferiorità. A dispetto del fatto che Bellingham prende undici milioni all’anno e Kvara dieci volte di meno. Non ci sono timori da debuttanti. Se n’è accorto l’anno scorso per primo il Liverpool, e poi molti altri, prima che il Milan spezzasse l’incantesimo di un gruppo imbattibile, approfittando di un piccolo calo stagionale. Eppure i debuttanti nella squadra di Spalletti erano quasi la metà".