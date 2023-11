Atalanta-Napoli, probabile formazione CorSport: sciolto il dubbio Osimhen, novità a centrocampo

Notizie Napoli calcio. Si avvicina il debutto bis di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, impegnato domani pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini.

Atalanta-Napoli probabili formazioni

Secondo il Corriere dello Sport, Victor Osimhen è sulla via del recupero e tornerà a far parte dei convocati per Atalanta-Napoli. Il nigeriano, però, si accomoderà inizialmente in panchina: al suo posto dal 1' ci sarà Raspadori che ha vinto il ballottaggio con Simeone. Il vero dubbio, invece, riguarda l’impiego di Anguissa da titolare: Frank è rientrato ieri in città e soltanto oggi, alla vigilia, si unirà al gruppo. E dunque partirà con un solo allenamento alle spalle, la rifinitura: l’alter ego in preallarme è Cajuste.

Per il resto la formazione appare già decisa: Gollini sarà ancora il titolare (Meret non verrà rischiato), con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera in difesa. Lobotka e Zielinski (tonsillite superata) in mediana, mentre in attacco sono confermati Kvaratskhelia e Politano.

Napoli 4-3-3: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.