Spalletti a Riad per Napoli-Inter: questa sera incontrerà De Laurentiis!

De Laurentiis ieri ha deciso di seguire da vicino l’allenamento della squadra. Forse anche la curiosità di vedere da vicino Traoré. Trenta minuti sul terreno di gioco prima di tornare ai suoi impegni che pure non sono pochi anche a Riad.

Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis a lavoro anche a Riad

Come riporta Il Mattino, a Riad ci sono anche alcuni tifosi vip come Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Giancarlo Carriero, proprietario dell’hotel Regina Isabella e l’imprenditore Amedeo Acquaviva Coppola. C’è sempre il mercato e il filo diretto con Maurizio Micheli, rimasto in Italia proprio per chiudere in fretta la faccenda del difensore. Non nasconde la sua soddisfazione per l’accesso alla finalissima di Supercoppa. E si prepara a salutare in serata Luciano Spalletti, ospite della Lega.

Poco fa, lo scatto social del figlio di Spalletti che è partito dall'Italia verso Riad: