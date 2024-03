Acerbi-Juan Jesus: l'offesa c'è, ma non si vede: l'ha scritto anche il Giudice Sportivo!

Napoli - Il caso Acerbi-Juan Jesus si chiude con una sentenza del Giudice Sportivo che ha assolto il difensore dell'Inter dalla denuncia di offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli. Ma La Gazzetta dello Sport analizza quanto scritto nel comunicato dal Giudice Mastandrea che conferma: l'offesa c'è ma non si vede!

Resta quindi l’idea, la sensazione che qualcosa sia rimasto sospeso, perché l’offesa di Acerbi a Juan Jesus c’è stata come scrive anche Gazzetta. Lo scrive anche lo stesso giudice sportivo nel suo comunicato, quando rileva che:

«la sequenza dei fatti in campo (...) è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso”».

E' stato lo stesso Acerbi a confermare di aver detto «ti faccio nero», che è sicuramente un insulto, ma in campo vola di peggio. Il problema, però, scrive ancora il Giudice Sportivo, è che manca qualsiasi «riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale».