PSG su Kvaratskhelia per il post-Mbappè, De Laurentiis lo cederebbe ad una sola condizione

Calciomercato SSC Napoli - Il progetto di De Laurentiis, pronto a salutare Osimhen, è far ruotare il Napoli attorno a Kvaratskhelia, ma l’ombra del Paris Saint-Germain si allunga sul suo futuro. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il Paris Saint-Germain corteggia Kvaratskhelia, lo segue, lo vuole:

“Lo vorrebbe per riempire di talento il buco scavato dall’adios di Mbappé, promesso sposo del Real: non fa una piega, per carità , ma De Laurentiis è pronto a stropicciare i piani di Al-Khelaifi.

Il Napoli non vuole perdere Kvaratskhelia, non ci pensa, e se proprio dovesse accadere di non riuscire a trattenerlo, beh, sarebbe soltanto al cospetto di un’offerta talmente indecente da scioccare il presidente”