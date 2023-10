Verona-Napoli, ultimissime di formazione da Sky: scelti i sostituti di Osimhen e Anguissa, ballottaggio in difesa | GRAFICO

Notizie calcio. Questo pomeriggio alle 15 il Napoli sarà impegnato nell'insidiosa trasferta del Bentegodi contro il Verona di Marco Baroni. Un crocevia fondamentale per Rudi Garcia, che vuole allontanare i rumors su suo futuro e riprendere la corsa dopo i troppi punti già lasciati per strada.

Verona-Napoli ultime di formazione

I colleghi di Sky Sport hanno fatto il punto della situazione a poche ore dal calcio d'inizio di Verona-Napoli. Ecco le ultime sulle possibili scelte di Baroni e Garcia:

QUI VERONA. La squadra di Baroni, dopo un'ottima partenza con due vittorie nelle prime due giornate, ha avuto una battuta d'arresto. Contro il Napoli tornerà Djuric da 1', sostenuto da Ngonge e Suslov ai suoi lati: sulle fasce Faraoni e Lazovic, confermata in mezzo la coppia Duda-Folorunsho. Novità anche in difesa dove si rivede Dawidowicz ma non Cabal e Hien: a completare il trio saranno ancora Amione e Magnani.

QUI NAPOLI. Garcia attende risposte ma dovrà fare a meno degli infortunati Osimhen, Anguissa e Juan Jesus. Al centro dell'attacco il favorito è l'ex di turno Simeone, con Politano e Kvaratskhelia a supporto. In difesa torna Rrahmani che però è in ballottaggio con Ostigard per fare coppia con Natan, mentre a sinistra è il turno di Mario Rui che partirà titolare al posto di Olivera (tornato ieri dalla Nazionale e con qualche acciacco). In mediana il favorito è Cajuste a prende il posto di Anguissa e completare il reparto con Zielinski e Lobotka.

: Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic; Suslov, Ngonge; Djuric. NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia

