Grandi polemiche per il calcio di rigore assegnato alla AS Roma questo pomeriggio, nella partita contro il Venezia. Il fallo di Marcandalli su Angelino assomiglia in tutto e per tutto a quello commesso ai danni di Matteo Politano, proprio contro la Roma. In quell'occasione l'arbitro non riconobbe il fallo ai danni di Politano, mentre in questo caso l'arbitro Zufferli ha fischiato il rigore poi trasformato da Dybala che è valsa la vittoria dei giallorossi.