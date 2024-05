Sportitalia - Conte-Napoli, nello staff anche Elvis Abbruscato: è la sua prima esperienza

Calciomercato: "Napoli, nello staff Conte riporterà Stellini come vice!". Lo scrive il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia: "Il fratello Gianluca Conte sarà collaboratore tecnico e la novità sarà rappresentata da Elvis Abbruscato, ex attaccante Lecce, per la prima volta collaboratore di Conte".

Staff Conte

Queste dunque le tre figure chiave nello staff di Antonio Conte al Napoli, qualora dovesse definitivamente concretizzarsi la trattativa con De Laurentiis:

Stellini (vice-allenatore)

Gianluca Conte (collaboratore tecnico)

Elvis Abbruscato (collaboratore tecnico)

Elvis Abbruscato

Elvis Abbruscato ha 43 anni e non ha mai lavorato con Conte. Ha cominciato come allenatore della Primavere dell'Arezzo e poi è diventato vice-allenatore dell'Arezzo. È stato allenatore della Primavera di Mantova e Reggiana, di cui è stato anche coordinatore sportivo delle giovanili. Prima ancora è stato vice-allenatore della Nazionale italiana con Under-18 e Under-20.

Da calciatore ha giocato con Verona, Lecce, Torino, Chievo, Cremonese, Vicenza, Pescara e altre squadre.