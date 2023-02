Spezia Napoli 0-3, ennesima prestazione da urlo degli azzurri che volano a 56 punti in classifica sempre più primi da soli. Al termine della gara il neo portiere azzurro Pierluigi Gollini si è intrattenuto con alcuni tifosi all'esterno dello stadio Picco per poter scattare foto e fare autografi. Un gran bel gesto per lui. Clicca su play per guardare il video: