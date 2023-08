Sky - Infortunio Kvaratskhelia: non traspare particolare preoccupazione

Piccolo infortunio per Khvicha Kvaratskhelia che ha lasciato zoppicando lo stadio Patini e con una vistosa fasciatura. Arrivano aggiornamenti da Sky Sport, da Gianluca Di Marzio:

Per quanto riguarda Kvaratskhelia, invece, il georgiano ha subito un duro scontro con un calciatore del Girona ed è uscito dal campo dolorante. Ha continuato a giocare la partita dopo il contrasto ma non ha preso parte ai calci di rigore, sedendosi in panchina con il ghiaccio. Lo staff medico del Napoli gli ha subito prestato le necessarie cure, ma anche per lui non traspare particolare preoccupazione.