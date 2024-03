Kvaratskhelia ci sarà per Napoli-Atalanta di sabato? Tutto dipenderà dai risultati medici ora che l’attaccante georgiano è rientrato dalla nazionale, ma filtra fiducia.

Infortunio Kvaratskhelia: ultime per Napoli-Atalanta

Come infatti riporta SkySport, ci sono sensazioni positive per il fantasista che quest’estate parteciperà a Euro 2024. Non dovrebbe essere nulla di grave e, se confermato nelle prossime ore dai risultati dei test, potrebbe anche essere regolarmente in campo per lo spareggio europeo del Maradona.