Georgia agli Europei 2024: in che girone giocherà Kvaratskhelia

Gironi Europei 2024, in quale si ritroverà la Georgia di Kvaratkshelia che è riuscita a vincere in maniera storica gli spareggi arrivando per la prima volta nella storia ad una competizione simile. Questi i gironi Europei, Kvaratskhelia e la Georgia saranno nel Gruppo F:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Vincente spareggio A, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca