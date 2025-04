TMW - Manna è andato a osservare da vicino Paixao, ma restano due dubbi: ecco quali

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha osservato da vicino Igor Paixao nel corso delle ultime settimane, lo racconta TMW:

"Perché il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha deciso di visionarlo personalmente durante le gare del Feyenoord. D'altro canto in Eredivisie è stato uno dei migliori giocatori anche in questa annata, siglando 14 gol e 12 assist in 30 partite. Nelle undici gare di Champions League invece è andato a segno 2 volte - ne sa qualcosa il Milan, eliminato ai playoff di febbraio - con cinque passaggi decisivi.

Il costo non è nemmeno proibitivo, perché servono venticinque milioni di euro per acquistarlo. Una cifra non esagerata, anche se il problema è forse dato dalla fisicità di Paixao, visti i 167 centimetri di altezza per 65 kg di peso. Per questo rimangono dei dubbi, in un ruolo dove ci sarà necessità di aggiungere qualcuno oltre a David Neres dopo l'addio di Khvicha Kvaratskhelia nell'inverno scorso, mentre Okafor non verrà riscattato e tornerà al Milan. Anche lo status di extracomunitario certo non aiuta. Così Igor Paixão non è in short list. Non è dato sapere se potrà rientrare nemmeno nel novero dei possibili candidati qualora i primi nomi dovessero saltare".