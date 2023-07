Addio Sinatti, la società ha provato a fargli cambiare idea: svelato il motivo della separazione

Notizie Napoli calcio. Francesco Sinatti ha deciso di dire addio al Napoli: lo storico preparatore che, con il suo lavoro ha contribuito alla vittoria dello scudetto e non solo, ha comunicato alla società azzurra che non intende proseguire il rapporto collaborativo.

Della questione Napoli-Sinatti ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino, svelando alcuni retroscena:

"In un colpo è finita pure un'altra piccola era, quella di Sinatti, cinque stagioni e cinque qualificazioni in Champions (scudetto incluso), il preparatore atletico dell'età dell'oro, quella di Sarri e poi quella di Spalletti. Non poteva accettare il ruolo di vice di Paolo Rongoni. Lui, il ragazzo che ha fatto volare gli azzurri nell'anno del tricolore, che mette al petto (con il medico Canonico) il record dei pochi infortuni muscolari, quando ha capito che la gerarchia era esattamente quella definita dalla logica (se un allenatore nuovo porta un preparatore atletico nuovo, ovvio che sia lui il capo) ha chiamato l'ad Chiavelli e ha chiesto di non partire per il ritiro.

In queste ore c'è il pressing della società che vorrebbe che Sinatti cambiasse idea. Poteva restare per godersi un altro anno di contratto. Ma ha detto di no. E così il toscano non ha preso l'aereo per Verona e non è partito per il Trentino".