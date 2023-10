Scossa di terremoto a Napoli: trema in diretta lo studio di Radio Crc con Auriemma | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Nuova scossa di terremoto che ha fatto tremare i residenti della zona di Campi Flegrei e quartieri limitrofi, una delle più forti dello sciame sismico delle ultime settimane. La scossa è avvenuta alle ore 12:36 locali, di oggi lunedì 16 ottobre 2023. E a tremare è stato anche lo studio tv di Radio CRC. Dove era in onda 'Si gonfia la rete', la trasmissione condotta da Raffaele Auriemma, e lo studio ha tremato in diretta mentre c'era Giancarlo Padovan in collegamento telefonico.

Ecco il video pubblicato da Radio Crc: