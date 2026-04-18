Rientrato dagli USA, De Laurentiis è pronto a definire un affare importante

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Rientrato dagli USA, De Laurentiis è pronto a definire un affare importante

Ore calde per Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ritorna in Italia dopo il recente e lungo soggiorno a Los Angeles, assisterà a Napoli-Lazio di stasera ma ha anche altri appuntamenti importanti in agenda. 

Anzi: in realtà è proprio per questo che ha anticipato il rientro da Roma arrivando in treno ieri pomeriggio. 

Nuovo centro sportivo Napoli, De Laurentiis pronto a definire 

De Laurentiis e il nuovo centro sportivo SSC Napoli

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, da parte del presidente della SSC Napoli stanno per scattare le grandi manovre per il novo centro sportivo e sono ore calde a tal proposito, poi toccherà al mercato e alla panchina col futuro di Antonio Conte tutto da definire.

ADL è già operativo al quartier generale di corso Vittorio Emanuele. Si entra nella parte più impegnativa dell'anno considerando che bisognerà definire il prossimo futuro del club tra la programmazione estiva con acquisti e cessioni, ritiri estivi, amichevoli ma passando prima per uno snodo fondamentale: ovvero chi siederà sulla panchina del Napoli il prossimo anno

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