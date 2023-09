Ratings SSC Napoli su EA Sports FC24 (ex FIFA): gli overall della rosa, Osimhen è super! | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Quale sarà il valore della rosa Campione d'Italia in carica su EA Sports FC24? Vi ricordiamo che il nuovo gioco, che cambierà nome, prenderà il posto del classico FIFA. Ma andiamo a scoprire l'overall più alto e di tutta la rosa della SSC Napoli: anche se non ufficialmente dalla EA, sono stati svelati gli overall di quindici calciatori della rosa della SSC Napoli. Chiaramente, per conoscere gli overall della rosa completa bisognerà attendere il 29 settembre 2023, data di uscita ufficiale per tutti del videogioco EA Sports FC 24, che prende il posto della serie FIFA.

Rating SSC Napoli in EA Sports FC 24

Andiamo a svelare ratings e overall della rosa della SSC Napoli in EA Sports FC 24 con Victor Osimhen che rappresenta il giocatore più forte e pericoloso: overall di 88 per l'attaccante nigeriano, candidato al Pallone d'Oro. Come candidato vi è Khvicha Kvaratskhelia, con una carta dal valore totale di 86. Sul podio c'è capitan Di Lorenzo con un 85 di overall, davanti a Lobotka che parte da una base di 84. Ecco tutti i calciatori svelati in ordine di overall:

Victor Osimhen 88

Khvicha Kvaratskhelia 86

Giovanni Di Lorenzo 85

Stanislav Lobotka 84

Frank Zambo Anguissa 83

Alex Meret 83

Piotr Zielinski 83

Matteo Politano 81

Amir Rrahmani 81

Mario Rui 81

Giacomo Raspadori 79

Mathias Olivera 78

Jesper Lindstrom 77

Juan Jesus 75

Leo Ostigard 73