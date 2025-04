Napoli già in Champions League lunedì se... tutte le combinazioni

Antonio Conte l'ha ribadito praticamente mese dopo mese, l'obiettivo richiesto dalla società per questa prima stagione in azzurro è il ritorno in Europa. E - riportando le parole del tecnico - il Napoli non gli avrebbe nemmeno fissato il ritorno in Champions League come obiettivo minimo. Eppure, a guardare il calendario, la squadra di Conte potrebbe raggiungere l'aritmetica certezza di giocare la Champions la prossima stagione già nel prossimo weekend, con gli azzurri che giocheranno in casa contro il Torino domenica sera. Nello stesso turno, occhio a Juve-Monza e Lazio-Parma. Adesso vi spieghiamo come mai.

La classifica attuale, a cinque giornate dalla fine del campionato dice:

Napoli 74 Inter 71 Atalanta 65 Juventus 62 Bologna 60 (una gara da giocare) Roma 60 Lazio 59 (una gara da giocare) Fiorentina 59

Insomma, il Napoli ha un vantaggio di 12 punti su Juve e Lazio a 4 gare dalla fine. Napoli che ha il vantaggio degli scontri diretti con la Juventus (0-0 l'andata, 2-1 al Maradona al ritorno) ma non con la Lazio, che ha vinto l'andata 0-1 al Maradona (2-2 al ritorno).

Per questo motivo, il Napoli già lunedì sarebbe aritmeticamente in Champions League se:

il Napoli vince col Torino , la Lazio perde lunedì in casa col Parma (ininfluente il risultato della Juve )

, la lunedì in (ininfluente il risultato della ) il Napoli vince col Torino , la Lazio pareggia lunedì in casa col Parma (ininfluente il risultato della Juve )

, la lunedì in (ininfluente il risultato della ) il Napoli pareggia col Torino, la Lazio perde lunedì in casa col Parma e la Juventus perde o pareggia

E se vincessero tutt'e tre, Napoli, Lazio e Juventus? Con Lazio-Juve ancora da giocare (alla 36ª) e quattro gare al termine, diventerebbe impossibile anche l'ipotesi remota di arrivo con classifica avulsa a tre squadre a pari punti (perché Lazio e Juve si toglieranno inevitabilmente punti a vicenda).

Insomma, il Napoli è sempre più vicino all'obiettivo. I partenopei, con alcuni incastri, potrebbero vedere l'obiettivo Europa già in questo weekend di Serie A, quello della 34ª giornata. Senza dimenticare quel sogno lì...