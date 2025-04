A Cercola parte la “WASP CUP”: anche la SSC Napoli sarà protagonista

Ultime calcio Napoli - Allo Stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola, dal 1 al 4 Maggio su giocherà la prima edizione della “WASP CUP”. Saranno 4 i giorni di sport, divertimento e match, categoria Esordienti U13, dei club più importanti del palcoscenico campano. Ci sarà il Napoli, la Juve Stabia Academy, l'Avellino, il Sorrento, la Casertana, il Benevento, oltre alle realtà locali d'elitè come la Vives o il Real Casarea.

Nicola Gimmelli, presidente dell'Academy Juve Stabia, nonchè organizzatore dell'evento, ha dichiarato ai microfoni di CalcioNapoli24:

"In campo scenderanno tutte le società professionistiche campane, insieme alle migliori scuole calcio della regione, per offrire una vetrina di eccellenza al futuro del calcio campano. L'obiettivo, condiviso con il Direttore del Settore Giovanile Saby Mainolfi, è ambizioso e chiaro: riunire il meglio del calcio giovanile in un evento destinato a crescere e a diventare un riferimento nazionale. E il futuro è già tracciato: il Direttore Antonio Iavazzo ha avviato contatti con prestigiose società estere, puntando a rendere la WASPCUP un torneo internazionale già dalla prossima edizione. Non solo un torneo, ma una vetrina di sogni, dove giovani calciatori possono confrontarsi, crescere e vivere un’esperienza unica all'insegna di sportività e talento. Il futuro del calcio parte da Cercola. E la Juve Stabia Academy è pronta a scrivere la storia".