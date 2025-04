Ranieri: "Addio al calcio, il mio tempo è finito! Ora sono chiamato ad un altro impegno" | VIDEO

Presso il centro tecnico di Coverciano si è svolta la premiazione della quinta edizione di "Inside the Sport", evento ideato da Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell'Ussi e Costanza Goatley, coordinatrice organizzativa del premio. Tra gli ospiti anche Claudio Ranieri, l'allenatore della Roma che ha da poco annunciato l'addio alla panchina a fine stagione.

Queste le dichiarazioni di Ranieri: "Per me è un onore ricevere questo premio. È sempre bello essere premiati. Io sono andato in là con gli anni e adesso è giusto che si facciano avanti i giovani. Il mio tempo è finito. Io sono arrivato quest'anno alla Roma in un momento difficile, i giocatori avevano perso la consapevolezza di quanto erano bravi e io ho cercato di fare meno errori possibili. Un allenatore serve, dà indicazioni, ma poi sono i giocatori che vanno in campo e sono i principali attori: lo pensavo da calciatore e lo penso oggi. Io non sono uno che ha studiato psicologia: quello che sento, lo dico. Dico loro semplicemente quello che sento. Nel calcio mi sono divertito, mi ha dato tantissimo, è la mia vita, ma c'è un momento per dire basta. Ora sono chiamato ad un altro impegno e spero che andrà bene. È giusto così. Avevo detto basta già al Cagliari e lo dicevo con il cuore, poi mi ha chiamato la Roma... La prima volta dentro di me sapevo che se Roma o Cagliari mi avessero chiamato sarei ritornato, ma speravo non dovesse succedere".