Formazioni ufficiali Udinese-Bologna: le scelte di Runjaic e Italiano

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna: ecco la prima gara di questo lunedì per la 34ª giornata di Serie A. Si gioca alle 18.30.

I friulani, già salvi da tempo, vogliono chiudere il campionato nel migliore dei modi, soprattutto davanti ai propri tifosi.

Gli emiliani, invece, sono in piena corsa per un posto in Champions League: dopo la vittoria contro l’Inter, i rossoblù sono determinati a difendere il 4° posto fino alla fine.

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna: a breve le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Udinese-Bologna

Prossimo turno Serie A 35a giornata

Torino-Venezia venerdì 2 maggio, ore 20.45

venerdì 2 maggio, ore 20.45 Cagliari-Udinese sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Parma-Como sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Lecce-Napoli sabato 3 maggio, ore 18.00

sabato 3 maggio, ore 18.00 Inter-Verona sabato 3 maggio, ore 20.45

sabato 3 maggio, ore 20.45 Empoli-Lazio domenica 4 maggio, ore 12.30

domenica 4 maggio, ore 12.30 Monza-Atalanta domenica 4 maggio, ore 15.00

domenica 4 maggio, ore 15.00 Roma-Fiorentina domenica 4 maggio, ore 18.00

domenica 4 maggio, ore 18.00 Bologna-Juventus domenica 4 maggio, ore 20.45

domenica 4 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan lunedì 5 maggio, ore 20.45

Si torna in campo già di venerdì.