Formazioni ufficiali Lazio-Parma: le scelte di Baroni e Chivu

Formazioni ufficiali Lazio-Parma: altra partita in programma per la 34ª giornata di Serie A. Si giocherà alle 20.45 in contempoeanea con Verona-Cagliari.

I biancocelesti sono in pieno rush finale per l’Europa, con l’ambizione di provare anche l’assalto al 4° posto.

I ducali, invece, forti di un +6 sulla zona retrocessione, cercano punti decisivi per chiudere definitivamente il discorso salvezza.

Formazioni ufficiali Lazio-Parma: finalmente si gioca dopo il doppio rinvio.

Formazioni ufficiali Lazio-Parma

Lazio ( 4-2-3-1 ): Mandas; Maruši?, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Boulaye Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Ondrejka, Sohm, Keita, Hainaut, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu

Prossimo turno Serie A 35a giornata

Torino-Venezia venerdì 2 maggio, ore 20.45

venerdì 2 maggio, ore 20.45 Cagliari-Udinese sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Parma-Como sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Lecce-Napoli sabato 3 maggio, ore 18.00

sabato 3 maggio, ore 18.00 Inter-Verona sabato 3 maggio, ore 20.45

sabato 3 maggio, ore 20.45 Empoli-Lazio domenica 4 maggio, ore 12.30

domenica 4 maggio, ore 12.30 Monza-Atalanta domenica 4 maggio, ore 15.00

domenica 4 maggio, ore 15.00 Roma-Fiorentina domenica 4 maggio, ore 18.00

domenica 4 maggio, ore 18.00 Bologna-Juventus domenica 4 maggio, ore 20.45

domenica 4 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan lunedì 5 maggio, ore 20.45

Questo il programma del prossimo turno.