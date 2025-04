Gazzetta - Tra campo e panchina il Napoli ha dimostrato una personalità da scudetto

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta il successo del Napoli sul Torino:

“La sconfitta dell’Inter ha aperto la via per la fuga di Antonio Conte, ha infiammato le aspettative e la squadra non si è fatta travolgere dall’emozione, sistemando il Torino con maturità. Se c’è profumo di scudetto adesso a Napoli, è perché tra campo e panchina è stata dimostrata una personalità da titolo. Raziocinio batte paura, dunque; con l’autostima si costruisce il sogno di un bis tricolore dopo due anni. Antonio Conte è passato da meno tre a più tre sull’Inter: predica calma, affinché i suoi non si facciano ubriacare dall’entusiasmo”.