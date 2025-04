Sabatini: "Scudetto? Ecco quando l'ha perso l'Inter, il problema non è nelle gambe: vi spiego!"

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione "Pressing" su Canale 5. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"L'Inter non ha perso lo scudetto oggi, ma l'ha perso nelle gare che doveva e poteva vincere tipo Parma. Adesso ti mancano quei punti, il punto a Firenze, ecc... L'età conta, conta anche il mercato e la pressione dei tre obiettivi. Mancano 18 punti rispetto all'anno scorso. Questa giornata di campionato conta tanto. Il fatto di aver perso la Coppa Italia ed il campionato, per l'Inter non è un problema solo di gambe, ma a mio avviso anche psicologico".