Osimhen non convocato contro il Genoa: l'indizio dal report della SSC Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli si è allenato oggi all'SSCN Konami Training Center. E arrivano novità importanti dopo il primo giorno a Castel Volturno di Victor Osimhen, che secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 non sarà convocato contro il Genoa: vi spieghiamo il motivo.

Intanto, questo è il report della seduta odierna della SSC Napoli:

"Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domani allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la seduta con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto".

E dal report, il primo indizio, perché su Victor Osimhen si legge:

"Victor Osimhen è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani".

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 da fonti vicine alla società, Victor Osimhen non sarà convocato per Napoli-Genoa da Mazzarri: il nigeriano è apparso visibilmente stanco e per questo motivo domani lavorerà a Castel Volturno, per mettersi in condizione in vista di Napoli-Barcellona di UEFA Champions League, in programma il prossimo mercoledì.