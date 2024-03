Nuovo stadio Napoli a Bagnoli, De Laurentiis ne anticipa la capienza: scelta a sorpresa!

Ultime news SSC Napoli - Nuovo stadio a Bagnoli, è l'annuncio partito ieri dalla viva voce di De Laurentiis che stavolta sembra davvero convinto di costruire il nuovo impianto altrove dopo aver spiegato l'impossibilità di fare il restyling del Maradona. Ne ha parlato ieri, il presidente del nuovo stadio.

E l'edizione oggi in edicola di Repubblica legge fra le righe, quello che di fatto è un altro annuncio del presidente: la capienza, visto che in passato aveva sempre parlato di un impianto da 30-40mila posti. E invece:

"De Laurentiis sostiene di aver avuto già avuto un incontro con esponenti del governo senza specificare con chi: «Abbiamo illustrato le nostre idee, ho chiesto la massima velocità dal punto di vista della burocrazia. Voglio essere un esempio in Italia» . Resta da capire adesso quale saranno i dettagli del nuovo stadio che saranno resi noti quando Zavanella completerà il suo progetto: «Saremo in 60mila», ha detto De Laurentiis che immagina già la data dell’inaugurazione: «Penso che sarà pronto nel 2027. Organizzeremo la prima amichevole quell’estate prima di partire per il ritiro. Facciamo il 15 luglio. Sarà una grande festa in stile Hollywood. Arriveremo via mare e sarà spettacolare»".