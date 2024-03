CdM - Napoli, bel gesto di Traorè: rifiuta la nazionale d'accordo col CT, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Parte la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali e mancherà Francesco Calzona a Castel Volturno, per il suo incarico di ct della Slovacchia che lo terrà lontano dagli azzurri 10 giorni. Ma vi è qualche azzurro in più. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"La giostra delle partenze in giro per il mondo stavolta vedrà qualche viaggiatore in meno. Lindstrom non è stato convocato dalla Danimarca, Osimhen, che è rimasto in panchina contro l’Inter a San Siro, non partirà per le due amichevoli della Nigeria in modo da recuperare dall’affaticamento muscolare, Politano non è stato convocato da Spalletti per la tournèe dell’Italia negli Stati Uniti. Rimarranno a Castel Volturno anche Anguissa e Traorè, che ha condiviso con il commissario tecnico della Costa d’Avorio la volontà di dedicare questo periodo ad allenarsi per migliorare la sua condizione in vista anche del rientro con la sua Nazionale. Dieci calciatori saranno in giro per il mondo: Lobotka, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Cajuste, Zielinski, Kvaratskhelia, Meret, Di Lorenzo e Raspadori".