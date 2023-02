Napoletani invadono l'aeroporto di Pisa: giocatori felicissimi, guardate la reazione! | VIDEO

Centinaia di tifosi napoletani hanno letteralmente invaso l'aeroporto di Pisa nel post-partita di Spezia-Napoli 0-3. I tifosi del Napoli si sono dati appuntamento nella città toscana in attesa che i giocatori ripartissero in direzione Napoli dopo la trasferta in Liguria.

Ultime notizie. "Sai perché mi batte il corazon? Ho visto un grande Napoli e innamorato so'!", e poi "Kim, Kim, Kim". Questo il tono dei cori cantati dai tifosi napoletani. La cosa più bella, però, sono i sorrisi dei giocatori, felicissimi della sorpresa riservatagli dai tifosi: basta guardare lo sguardo di Osimhen e non solo per capire quanta sintonia ci sia tra squadra e tifoseria.

Guarda il video in allegato.