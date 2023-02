Nunzio Marchione, intermediario di calciomercato, ha rivelato alcuni retroscena su Mauro Icardi ai microfoni di Calciomercato.com.

Mauro Icardi

Marchione su Icardi

Marchione ha raccontato che l'argentino è stato vicino al Napoli e ha parlato di un'idea per il futuro, per il ritorno in Italia dopo il prestito al Galatasaray, con il Milan come destinazione ideale.

