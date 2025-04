Manna a colloquio con Gatti a Coverciano | FOTO

Notizie Napoli - La giornata di lunedì è stata caratterizzata dalla premiazione di Giovanni Manna a Coverciano come miglior DS della stagione durante la quinta edizione di “Inside the Sport”, il premio ideato da Michele Cutolo (vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori – MCL), Gianfranco Coppola (presidente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana – USSI) e Costanza Goatley, coordinatrice organizzativa del premio.



Tra i premiati c'era anche il difensore della Juventus Federico Gatti, che ha ricevuto il premio “Sacrificio e Qualità”. Prima della premiazione Manna si è intrattenuto a colloquio con Gatti. I due infatti hanno lavorato insieme alla Juventus. Clicca su foto allegate per vedere: