Makkelie aveva un dispositivo nell’orecchio, l’ex arbitro Lahoz polemizza: “Mai visto un oggetto simile” | FOTO

Notizie calcio. Il giorno dopo Barcellona-Napoli si discute di uno strano oggetto nell'orecchio di Danny Makkelie, l'arbitro del match. Se da una parte aveva il classico auricolare, dall'altra le telecamere hanno pescato uno strano oggetto nell'alto orecchio..

Come scrive Relevo, l'ex arbitro Mateu Lahoz chiede spiegazioni alla Uefa, vuole capire che oggetto era e a cosa servisse: "Un arbitro non può arbitrare stando isolato dal contesto, in campo serve incoraggiamento. Mai visto un oggetto simile" le parole dell'ex arbitro.