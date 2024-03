Kvaratskhelia in forte dubbio! CdM: basterebbero 2-3 giorni di recupero, valuterà lui stesso

Napoli-Atalanta, gioca Kvaratskhelia oppure no? Gli esami strumentali a Castel Volturno hanno rilevato una contrattura al muscolo per l'attaccante georgiano, la cui presenza è quindi a rischio per la partita di domani allo stadio Maradona.

Infortunio Kvaratskhelia

Ultime notizie. Ne parla oggi il Corriere del Mezzogiorno, secoindo cui l'obiettivo in casa Napoli è quello di fargli smaltire l'infortunio all'adduttore sinistro: "Kvaratskhelia è in forte dubbio per la gara contro l’Atalanta di domani ma non è escluso che possa riuscire in un recupero lampo, la speranza in casa Napoli c’è", spiegano.

In media, servono 2 o 3 giorni per il pieno recupero di una contrattura: "Lo staff medico e tecnico del Napoli oggi valuterà i segnali relativi alle sue condizioni. Il calciatore è il primo medico di se stesso, Kvara vive di dribbling, sterzate, cambi di direzione, ascolterà i suoi muscoli e capirà se potrà aiutare il Napoli".

Eventualmente potrebbe anche partire dalla panchina, con Lindstrom e Raspadori pronti a sostituirlo dal primo minuto.