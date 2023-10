Khvicha Kvaratskhelia sembra essere tornato quello della passata stagione. Il georgiano, dopo la magnifica prestazione contro l'Udinese condita con gol e assist, ieri ha fornito l'assist decisivo a Victor Osimhen per il suo gol e ha sfornato un'altra ottima prestazione a Lecce. Dalla sua heatmap si evince come il vero swtich del georgiano sia legato alla copertura totale della fascia sinistra durante la partita. Clicca su foto allegate per vedere: