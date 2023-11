Infortuni Napoli: i tempi di recupero di Meret e Mario Rui

Notizie Napoli calcio - Ci sono novità importanti riguardo gli infortuni in casa Napoli. Notizie per i tifosi azzurri e per Walter Mazzarri allenatore Napoli da pochi giorni che ha preso il posto dell'ormai esonerato Rudi Garcia e traghetterà la squadra fino al termine della stagione come da contratto. Ci sono le ultimissime sulle condizioni e i tempi di recupero di Mario Rui e Meret.

Mario Rui e Alex Meret si sono infortunati e il Napoli ha svelato quelli che sono i ko dei due giocatori del Napoli che sono già a lavoro per il recupero e il rientro. Queste le loro condizioni attuali:

Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra.

Per Meret c'è lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie.

Ci sono aggiornamenti ora per quanto riguarda i tempi di recupero di Mario Rui e Meret dopo quello che è accaduto ai due calciatori. Queste le novità riguardo il loro rientro in campo:

Per l' infortunio di Mario Rui i tempi di recupero saranno di circa 5 settimane e per questo motivo pare che il rientro in campo del giocatore ci sarà per Napoli-Frosinone o Roma-Napoli di metà dicembre.

Qualche settimana in meno per Meret che può saltare dopo il rientro della sosta le partite con Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Da capire quando ci sarà il ritorno in campo per lui.