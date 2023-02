Espulsione Mario Rui, quante giornate rischia? Ecco cosa dice il regolamento

Notizie Napoli calcio - Nel successo ottenuto dal Napoli in casa dell'Empoli stona la sola espulsione di Mario Rui. Il terzino portoghese ha scalciato da terra Caputo, reagendo ad un fallo non sanzionato: l'arbitro Ayroldi, richiamato al Var, ha controllato l'azione ed ha estratto il rosso diretto per l'esterno azzurro.

Espulsione Mario Rui, quante giornate rischia?

La reazione di Mario Rui rischia di diventare una tegola per Spalletti, visto che il terzino dovrebbe saltare almeno due partite per l'espulsione diretta. Il regolamento, in questi casi, punisce il comportamento violento e prevede una squalifica di minimo 2 turni a salire. Tradotto: Mario Rui salterà sicuramente le prossime due sfide contro Lazio e Atalanta.