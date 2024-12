Lazio in piena emergenza contro il Parma. L'allenatore Baroni ha convocato solo 16 calciatori per la trasferta in terra emiliana:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Castellanos, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.